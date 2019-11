Meer dan 4.300 scholen in Nederland blijven woensdag dicht vanwege de grote onderwijsstaking. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel pleiten met deze actie voor een structurele oplossing voor het lerarentekort.

De onderwijsbonden vinden het grotendeels eenmalige bedrag van 460 miljoen euro dat het kabinet vorige week toezegde niet hoog genoeg om het lerarentekort aan te pakken.

In tegenstelling tot bij de grote onderwijsstaking van afgelopen maart worden woensdag in heel het land manifestaties gehouden. In maart kwamen 40.000 leraren op het Haagse Malieveld bijeen om voor investeringen in het onderwijs te pleiten. Toen bleven 2.600 scholen dicht. Dit keer houden meer scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren gesloten.

Tweede Kamer debatteert over onderwijsbegroting

De acties vinden plaats op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de onderwijsbegroting. De vakbonden willen dat de regering met een goed investeringsplan voor de komende jaren komt, omdat vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort. Een groep leraren zal het debat bijwonen.

Honderden onderwijzers zijn de dag gestart met een protestmars door Rotterdam. Zij lopen vanaf het Wilhelminaplein via de Erasmusbrug naar het stadion van voetbalclub Excelsior. Er zijn ook acties in onder meer Leeuwarden, Eindhoven, Almere, Amsterdam, Zwolle en Utrecht.

Staking gaat door na weekend vol onduidelijkheid

Eind vorige week was er veel onduidelijkheid over de landelijke staking. De vakbonden maakten vrijdagavond bekend deze niet door te laten gaan vanwege de toezegging van 460 miljoen euro, maar er heerste veel ontevredenheid onder de leden.

Veel vakbondsleden waren kritisch op het gesloten akkoord, omdat het niet aan hen was voorgelegd én het toegezegde bedrag niet structureel is. Na een crisisberaad op zondag werd besloten de landelijke staking alsnog door te laten gaan. De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland, maakte bekend op te stappen.