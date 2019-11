Vanwege de inzet van hulpdiensten in de tunnel rijden er tot 7.00 woensdagochtend minder treinen van en naar Schiphol.

Waarom de hulpdiensten precies moeten worden ingezet is nog niet helemaal duidelijk. Er is een blusteam in de tunnel aanwezig dus het zou kunnen gaan om rookontwikkeling.



Op de website van de Nationale Spoorwegen vind je de meest actuele reistijden.