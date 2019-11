Een deel van de mensen die tussen 2004 en 2012 in een NS-werkplaats in Tilburg met het giftige chroom-6 hebben gewerkt eisen dinsdag 8.000 euro extra schadevergoeding, meldt Omroep Brabant.

Eerder trokken de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de gemeente Tilburg al 10 miljoen euro uit voor alle 800 slachtoffers, omgerekend 7.000 euro per persoon. Een groep van 33 mensen vindt dat niet genoeg en eist daarom via een dagvaarding nog 8.000 euro per persoon extra, laat hun advocaat Rob Bedaux weten.

"Gezien de ernst van de blootstelling en de normschendingen is 7.000 euro te weinig. In dit bedrag is geen vergoeding opgenomen voor de integriteitsschending en de gezondheidsschade. Chroom-6 beïnvloedt na geringe blootstelling ook het DNA," aldus de dagvaarding.

De zaak wordt op 13 november door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in behandeling genomen.

Tilburgse werklozen werden voor re-integratie verplicht aan het werk gezet bij de NS. Ze moesten in de werkplaats oude treinstellen schuren. Het kankerverwekkende chroom-6 kwam vrij uit de oude verflagen.

In februari kwam een onafhankelijke commissie tot de conclusie dat mensen die met chroom-6 hebben gewerkt een schadevergoeding moeten krijgen.