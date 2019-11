Een verpleegkundige is dinsdagavond neergestoken in een ggz-instelling in Castricum. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een verdachte man aangehouden.

Het is nog onduidelijk wie de dader is. Een woordvoerder van de Parnassiagroep, de stichting die deze instelling aan de Oude Parklaan beheert, weet niet of het om een cliënt gaat. Ook een politiewoordvoerder kan hier nog geen antwoorden op geven.

Na de steekpartij sloeg de verdachte op de vlucht. De politie wist hem korte tijd later aan te houden bij het station van Castricum.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.