Het aantal incidenten met passagiers die de orde verstoren in vliegtuigen is opnieuw gestegen. Ook de ernst van de incidenten neemt toe, meldt het Analysebureau luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag.

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen meldden in 2018 zo'n duizend meldingen van ordeverstoringen tegenover ongeveer negenhonderd een jaar eerder. De ILT verwacht dat dit aantal in 2019 verder zal toenemen.

Ook het aantal zwaardere incidenten is vorig jaar toegenomen. Het gaat hierbij om gevallen waarbij sprake is van verbale of fysieke agressie en de Marechaussee wordt ingeschakeld. Ook kan een gezagvoerder in dit soort situaties een zogeheten gele kaart geven aan een onhandelbare passagier. Vaak leidt dit dan tot een boete.

Opvallend is dat er vorig jaar meer meldingen waren van wangedrag waarbij passagiers onder invloed waren van alcohol, maar dat het aantal misdragingen die gerelateerd zijn aan roken, is gedaald.

Meeste meldingen op vluchten van en naar Spanje

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste incidenten zich voordeden op middellange en langeafstandvluchten. Het aantal meldingen bij lowbudgetmaatschappijen is gedaald.

De meeste meldingen komen van vluchten van en naar Spanje. Relatief gezien (meldingen ten opzichte van het aantal vluchten) staan echter vluchten van en naar Caraïbisch Nederland en Israël bovenaan.