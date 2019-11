De politie heeft volgens eigen zeggen verzuimd het rijbewijs in te vorderen van de man die op 17 oktober op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam een ongeluk veroorzaakte waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland dinsdag naar aanleiding van een bericht van het AD.

De man uit Vianen veroorzaakte in het verleden drie andere ongelukken, schrijft de krant. Eén daarvan vond vorig jaar november plaats op de A28 bij Hattem, bevestigt de politiewoordvoerder. Bij dat ongeluk had hij vermoedelijk een epileptische aanval.

De 38-jarige man had vermoedelijk ook een epileptische aanval toen hij ter hoogte van Breukelen door de middenberm reed en tegen tegemoetkomend verkeer botste.

De politie Oost-Nederland noemt het in het AD "verschrikkelijk" dat drie mensen zijn omgekomen op de A2 en betreurt het dat bij het ongeval op de A28 "niet de juiste acties in gang zijn gezet".

'Man was rijbewijs in 2016 kort kwijt'

In 2016 zou de man uit Vianen ook een ongeluk hebben veroorzaakt op de A2 bij Oudenrijn door op negen auto's in te rijden tijdens een file. Volgens de krant was de man vervolgens een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland kan dit desgevraagd niet bevestigen aan NU.nl.

Volgens het AD veroorzaakte de man in december nog een ongeluk, maar werd geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld omdat er geen letselschade was.

Bij het ongeluk vorige maand kwam een echtpaar uit Bergen aan Zee (beiden 53 jaar) om het leven. Ook de veroorzaker van het ongeluk overleefde het niet. De politie Midden-Nederland doet nog onderzoek naar dit ongeval.