De toren van de maandag deels afgebrande Goede Herderkerk in het Zuid-Hollandse Hoogmade is stabiel en de geëvacueerde omwonenden van de kerk mogen naar huis. Alleen de bewoners van de pastorie kunnen nog niet terug. Dat heeft burgemeester Marina van der Velde-Menting van de gemeente Kaag en Braassem, waar Hoogmade bij hoort, dinsdag bekendgemaakt bij een persconferentie.

Woningen in een straal van 50 meter om de kerk werden ontruimd omdat de kerktoren zou kunnen omvallen. Ook een lokale basisschool werd gesloten. Uiteindelijk konden vijf huishoudens de nacht niet in hun eigen woning doorbrengen en moesten zij elders in het dorp overnachten. Inmiddels mogen zij dus weer naar huis. De betreffende basisschool was dinsdag alweer in gebruik.

Wel bleek er dinsdagochtend bij het inspecteren van de kerk dat er nog actieve brandjes waren in de kerktoren en de pastorie, aldus de burgemeester. Hoewel er geen gevaar voor omvallen is, blijken de linker- en de achterwand van het pand instabiel te zijn. De pastorie van de kerk is ook nog niet vrijgegeven en het gebouw blijft omhekt. Het kerkbestuur gaat nog in overleg.

De kerk werd maandag getroffen door een zeer grote brand, die een groot deel van het pand verwoestte. Het dak stortte in en de torenspits ging in vlammen op. Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet maandagavond weten dat de constructie mogelijk instabiel zou zijn en niet uitgesloten kon worden dat de hele kerk zou instorten. Dit is dinsdagavond dus uitgesloten.

Hulpdiensten plaatsten hekken om de kerk en dinsdag zou bij een inspectie worden bepaald wat er met de restanten van het gebouw zou gaan gebeuren. Daarbij bestond de kans dat het pand gesloopt zou worden.

Brand brak uit tijdens werkzaamheden in kerk

De brand brak uit rond 12.40 uur, terwijl werklieden in verband met herstelwerkzaamheden bezig waren met het afbranden van verf. Naastgelegen woningen en een basisschool werden ontruimd omdat de kans bestond dat de kerk in zou storten.

Hulpdiensten riepen later in de middag op om niet te komen kijken naar de brand. Inwoners van Hoogmade en omgeving kregen waarschuwingen in de vorm van NL-Alerts. Aan het begin van de avond werd een NL-Alert verstuurd waarin stond dat de vrijkomende rook niet langer gevaarlijk was.

De torenspits van de Goede Herderkerk stort in. (Foto: NU.nl/Remco Gerritsen)