Het personeel van basisscholen en middelbare scholen gaat woensdag staken. 3.800 scholen sluiten hun deuren en de vakbonden organiseren verschillende acties in het land. Wat kun je verwachten van deze landelijke onderwijsstaking?

De staking van woensdag wordt nog groter dan de landelijke actie van afgelopen maart, zegt woordvoerder Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Bij de actie in maart kwamen 40.000 mensen naar het Malieveld. Het aantal scholen dat nu dicht gaat, is veel groter dan het aantal in maart." In maart sloten zo'n 2.600 scholen hun deuren.

Voor de staking van woensdag hadden op dinsdagmiddag 3.799 scholen zich aangemeld. Ook middelbare scholen doen dit keer mee: 85 middelbare scholen hebben aangegeven hun deuren woensdag te sluiten. Buiten deze scholen om zullen docenten ook individueel gaan staken, verwacht Van Geest. Hierdoor kunnen op middelbare scholen gaten ontstaan in roosters en zijn sommige klassen, ondanks dat hun school gewoon open is, woensdag alsnog vrij.

Wat gebeurt er tijdens de landelijke onderwijsstaking?

In tegenstelling tot de actie in maart, gaan de docenten woensdag niet naar het Malieveld om te protesteren. In plaats daarvan worden er door het hele land verschillende acties georganiseerd. De AOb verwacht de meeste stakers op de Dam in Amsterdam en in Leeuwarden.

Ook in andere steden worden woensdag activiteiten georganiseerd. Zo komen in Almere, Enschede, Zwolle en Arnhem mobiele podia "waar de docenten met elkaar kunnen praten over problemen waar ze tegenaan lopen", zo staat op de planning van de AOb.

Daarnaast organiseren scholen zelf ludieke acties. In Utrecht organiseren de docenten bijvoorbeeld een 'freeze': een actie waarbij ze stilstaan op het plein aan de Jaarbeurskant van Utrecht Centraal, om "net zo stil te staan als het onderwijs". Docenten van een school in Alblasserdam gaan de stakingsdag pannenkoeken bakken voor ouderen in een nabijgelegen bejaardentehuis.

Waarom protesteren de docenten?

Dat de landelijke onderwijsstaking op woensdag plaatsvindt, is geen toeval: die dag debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. De vakbonden willen dat de Tweede Kamer met een goed investeringsplan komt voor het onderwijs voor de komende jaren.

Want dat is flink nodig, vinden de vakbonden. Vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort: de verwachting is dat scholen volgend jaar zes- tot achtduizend voltijdbanen tekortkomen. Volgens van der Geest is er een structurele investering van 4 miljard euro nodig om de problemen te laten verdwijnen. De kleinere vakbond Leraren In Actie (LIA) berekende zelfs een bedrag van 7 miljard per jaar.

Staking was eerst afgeblazen

Vorige week vrijdag maakte de regering bekend 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. De AOb blies hierop de staking van woensdag af, maar kwam hier later toch van terug. Het akkoord veroorzaakte namelijk veel ophef onder de vakbondsleden: het beloofde bedrag was slechts een eenmalige investering, en het gesloten akkoord zou niet aan de vakbondsleden zijn voorgelegd. Liesbeth Verheggen, voorzitten van de AOb, besloot daarom haar functie neer te leggen.

Na een crisisberaad besloten de vakbonden de staking van woensdag toch door te laten gaan. Hoewel het bedrag dat de regering heeft toegezegd fors lijkt, is het volgens AOb-woordvoerder Van Geest een probleem dat dit geen structureel bedrag is. "Het is een heel klein pleistertje waarmee je een gapend gat tijdelijk probeert te dichten."

Veel scholen gaan woensdag dicht: en nu?

Dat de staking eerst niet, en toen weer wel doorging, zorgde voor onrust bij ouders. "Er zullen ook heus wel scholen zijn die eerst dicht zouden gaan, en nu open blijven, maar die hebben zich nog niet bij ons gemeld", zegt Van Geest.

Volgens Van Geest hebben veel ouders al rekening gehouden met de landelijke staking. "Zo heb ik gehoord dat veel ouders een oppas hebben geregeld, of met hun kinderen naar een hockeyclinic gaan."

Ook pretparken en dierenparken spelen in op de landelijke staking. Zo kun je bijvoorbeeld bij dierenparken ARTIS, Burgers' Zoo en Wildlands Adventure Zoo met korting naar binnen, gaat attractiepark Duinrell eerder open en kunnen kinderen tot en met twaalf jaar woensdag gratis naar Madurodam en naar Diergaarde Blijdorp.