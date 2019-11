Kroongetuige Nabil B. heeft mogelijk verzwegen dat hij betrokken is geweest bij een liquidatiepoging op Mohamed R. in december 2017. Het slachtoffer heeft volgens NRC onlangs bij de politie verklaard dat B. de opdrachtgever is van de mislukte aanslag op zijn leven.

Als de verklaring van R. klopt, dan kan dat gevolgen hebben voor de overeenkomst die de kroongetuige met justitie heeft gesloten. Onderdeel van die afspraak is namelijk dat B. naar waarheid verklaart over zijn eigen betrokkenheid bij strafbare zaken die het proces-Marengo raken.

Marengo is de rechtszaak tegen de meest gezochte Nederlandse crimineel Ridouan Taghi en zijn vermeende criminele organisatie. B. heeft bekend tot die organisatie te hebben behoord en heeft verklaard dat ook R. hier deel van uitmaakte.

R. werd samen met een ander op 17 december 2017 in Utrecht onder vuur genomen. Volgens NRC heeft de man verklaard dat kroongetuige B. hem naar de bewuste plek heeft gelokt.

Aanslag vond plaats vlak voor sluiten van deal

De moordaanslag vond plaats kort voordat B. een deal sloot met justitie. In ruil voor zijn verklaringen krijgt de man de maximale strafkorting als het gaat om de eis.

B. wordt vervolgd voor twee moorden en twee pogingen daartoe. Het OM heeft laten weten een celstraf van twaalf jaar cel te eisen.

De zaak-Marengo gaat verder met een inleidende zitting op 12 en 13 december.