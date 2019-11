Een 48-jarige man uit Diemen in wiens woning in oktober de lichamen van een vrouw en kind zijn aangetroffen, blijft twee weken langer vastzitten, maakt het Openbaar Ministerie in Amsterdam dinsdag bekend.

De man wordt verdacht van illegale abortus en dood door schuld. Omdat er meer tijd nodig is voor het onderzoek, wordt hij langer vastgehouden.

Op 18 oktober werden een vrouw en haar pasgeboren baby dood aangetroffen in een woning in Diemen. Vier dagen later werd de verdachte, die de huurder van het pand is, opgepakt door de politie.

Of er een relatie tussen de man en de slachtoffers bestaat, is nog niet bekend. De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.