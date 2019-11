9 procent van de Nederlandse meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar oud zouden soms te weinig geld hebben om tampons of maandverband te kunnen kopen. Doordat zij hier niet over durven te praten, blijven de effecten van deze menstruatiearmoede in Nederland onderbelicht, stellen ontwikkelingsorganisatie Plan International en het feministische platform De Bovengrondse dinsdag.

De organisaties baseren zich daarbij op een onderzoek onder duizend Nederlandse meisjes en vrouwen in deze leeftijdscategorie.

Tot die 9 procent behoren vooral meisjes en vrouwen die onder de armoedegrens leven, dak- en thuislozen en niet-gedocumenteerde meisjes en vrouwen. Het gaat om een groep die ook regelmatig van een voedselbank gebruik moet maken.

De Britse afdeling van Plan International deed twee jaar geleden een soortgelijk onderzoek waaruit bleek dat menstruatiearmoede zich niet meer beperkt tot ontwikkelingslanden. Daarom initieerde de Nederlandse afdeling ook een onderzoek.

'Er rust een taboe op menstruatie in het algemeen'

"Wat menstruatiearmoede anders maakt dan het grotere probleem van armoede, is het taboe dat erop rust", stelt onderzoeker Mischa Singeling van Plan International. "Een dubbel taboe: je geldgebrek bespreken is al moeilijk, over je menstruatie praten komt daar nog eens bij. Sommige vrouwen die hulp nodig hebben, durven daar - als het om hun menstruatie gaat - bijvoorbeeld niet bij hun hulpverleners om te vragen."

Een kwart van de ondervraagde meisjes en vrouwen zegt überhaupt niet goed te durven praten over de menstruatie. Bijna de helft van de ondervraagden stelt zich tijdens het menstrueren vies te voelen.

Elke dag zijn wereldwijd 800 miljoen vrouwen ongesteld

Ook stelt de helft van de duizend respondenten te willen dat het onderwerp in Nederland opener besproken kan worden.

Elke dag zijn er wereldwijd 800 miljoen meisjes en vrouwen ongesteld. Plan International heeft de resultaten van het onderzoek aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken met het verzoek actie te ondernemen. Ook is de crowdfundingactie Het Damesverband opgestart om deze groep te helpen tampons of maandverband te kunnen kopen.