Een jeugdleider van een scoutinggroep uit het Zeeuwse Goes is dinsdag in hoger beroep wel schuldig bevonden aan zware mishandeling. Hij is veroordeeld voor het brandmerken van drie kinderen tijdens een zomerkamp in 2017. Mark B. kreeg een taakstraf van 180 uur en een schadevergoeding opgelegd.

Het hof oordeelde, anders dan de rechtbank, dat er wel sprake was van opzettelijk handelen.

De drie kinderen, van wie twee van elf en een van dertien jaar, maakten deel uit van een scoutinggroep die twee jaar geleden op zomerkamp was in de Belgische plaats Sint-Joris-Weert.

Kinderen die voor het eerst met Scoutinggroep Frans Naerebout op kamp gaan, worden onderworpen aan een ontgroeningsritueel. Onderdeel hiervan is het zogenoemde brandmerken. Met een ijzeren staaf met aan het uiteinde de letters FN wordt met blauwe inkt een stempel op hun rug gedrukt.

De kinderen die nog niet gestempeld zijn, moeten wachten achter een zeil zodat ze niet kunnen zien wat er gebeurt. De kinderen die gestempeld worden, worden gevraagd hard te schreeuwen om de anderen bang te maken.

Man haalde ijzeren staaf door het vuur

Bij dit ritueel is ook een vuurschaal aanwezig om het nog echter te laten lijken. B. heeft verklaard dat hij voor het stempelen van het eerste slachtoffer het vuur met de ijzeren staaf heeft opgepookt. Het kind zelf zegt dat de stempel in het vuur lag toen hij aan de beurt was.

Tussen het stempelen door heeft B. de ijzeren staaf ook nog door het vuur gehaald, maar hij zegt gecontroleerd te hebben of het ijzer warm was door de staaf vlak bij zijn hand of arm te houden.

Kinderen liepen allemaal brandwonden op

De kinderen liepen allen brandwonden op. Het hof oordeelt daarom dat de man de grenzen die aan een ontgroening gesteld mogen worden fors heeft overschreden. "Door zijn handelen heeft de man ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers."

"Daarnaast heeft hij het vertrouwen beschaamd dat de ouders van de kinderen in hem hadden gesteld."

De man moet aan een van de kinderen iets meer dan 700 euro betalen, omdat dit kind de zwaarste brandwonden opliep.