Het woon-werkverkeer stond deze dinsdagochtend met name in het westen van het land muurvast. Provinciale wegen rondom Den Haag en Rotterdam waren dichtgeslibd en forensen moesten rekening houden met forse vertraging, liet een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl weten.

Op het hoogtepunt, vlak voor 8.00 uur, stonden er bijna 190 files in het land. Die waren goed voor in totaal 870 kilometer file. Een uur later was daar nog zo'n 400 kilometer van over, tegen 10.00 uur was het opnieuw rustig op de Nederlandse wegen.

Op de A4, A13, A16 en A20 rondom Rotterdam en Den Haag stonden meerdere kleine files van om en nabij de 10 kilometer. Voor zover bekend zijn daar geen ongelukken aan voorafgegaan.

Dat was wel het geval op de A4 bij Hoofddorp in de richting van Amsterdam. Daar stond na een ongeluk zeker 20 kilometer file.

Ook op de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West leidde een ongeluk tot forse vertraging. Twee rijstroken zijn dicht en automobilisten waren zeker een uur langer onderweg.

De woordvoerder verwacht de komende dagen opnieuw drukke ochtendspitsen. "November is gewoon een erg drukke maand." De ANWB gaat er overigens niet van uit dat de lerarenstaking de ochtendspits zal beïnvloeden.

Lichte regenval en duisternis veroorzaken files

De drukte op de weg wordt toegeschreven aan de lichte regen en motregen. "Ook is het nog donker als de meeste mensen hun huis verlaten", aldus de woordvoerder.

Om de drukte deze maand enigszins tegen te gaan, heeft Rijkswaterstaat op strategische plekken in Nederland bergers ingezet, die in het geval van een ongeluk snel ter plaatse kunnen komen. Tegelijkertijd worden weginspecteurs ingezet om de situatie op de wegen te monitoren.