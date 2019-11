In 12 procent van alle Nederlandse gemeenten krijgen mantelzorgers geen individuele waardering, meldt instantie MantelzorgNL dinsdag in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg .

Individuele waardering voor mantelzorgers kan worden gedaan in de vorm van een geldbedrag, cadeaubon of een bloemetje of presentje. Gemeenten in Nederland hebben meestal een jaarlijks budget om mantelzorgers op die manier te waarderen, vaak wordt dat gedaan op de Dag van de Mantelzorg.

Uit de cijfers van MantelzorgNL blijkt echter dat in 78 van de 355 gemeenten het budget voor individuele mantelzorgwaardering onvindbaar of afgeschaft is.

"Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen én de wettelijke taak om ze te ondersteunen. In de gemeenten waar de individuele waardering nu is afgeschaft kan het niet zo zijn dat geld - dat bedoeld is voor mantelzorgers – wordt gebruikt voor geheel andere doeleinden," aldus bestuurder van MantelzorgNL Liesbeth Hoogendijk.

Verder vreest MantelzorgNL dat veel meer gemeenten in 2020 de individuele waardering voor mantelzorgers zullen afschaffen.

De Dag voor de Mantelzorg is aanstaande zondag 10 november.