Tientallen boeren zijn maandagavond verhaal komen halen bij een politiebureau in Zuidhorn (Groningen) vanwege de arrestatie van een collega eerder op maandag. Met trekkers en andere landbouwvoertuigen hebben zij de ingang van het gebouw geblokkeerd.

Volgens een politiewoordvoerder eisen de boeren een gesprek met de politiechef over de arrestatie. De politie is bereid om dit gesprek aan te gaan, vertelt de zegsman.

De politie hield eerder op maandag een 54-jarige man aan, omdat hij twee rechercheurs vasthield in zijn woning. Die waren daar vanwege een lopend onderzoek. De man weigerde mee te werken aan het onderzoek. Toen de rechercheurs wilden weggaan, duwde hij hen weg en blokkeerde hij de deur.

Andere agenten kwamen korte tijd later ter plaatse om de man te arresteren. Beide rechercheurs hebben aangifte gedaan van gijzeling.

RTV Noord schrijft dat in verschillende groepen op sociale media gezegd is dat het gaat om de boer die tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Groningen een politiepaard aanreed. Volgens de politiewoordvoerder is dit onjuist. Hij laat weten dat de man ook geen verdachte is in het onderzoek.