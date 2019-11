Tientallen boeren zijn maandagavond verhaal komen halen bij een politiebureau in Zuidhorn (Groningen) vanwege de arrestatie van een collega eerder op de dag. Met trekkers en andere landbouwvoertuigen blokkeerden zij enige tijd de ingang van het gebouw.

Volgens een politiewoordvoerder eisten de boeren een gesprek met de politiechef over de arrestatie. De politie was bereid om dit gesprek aan te gaan. Ongeveer een uur nadat het protest begon, vertrokken de actievoerders weer.

"We hebben ons punt gemaakt. De boodschap is aangekomen en we willen het vredig houden", zei een actievoerder tegen RTV Noord.

De politie hield eerder op de dag een 54-jarige man aan, omdat hij twee rechercheurs vasthield in zijn woning. Die waren daar vanwege een lopend onderzoek, waaraan de man weigerde mee te werken. Toen de rechercheurs wilden weggaan, duwde hij ze opzij en blokkeerde hij de deur.

Andere agenten kwamen korte tijd later ter plaatse om de man uit Westerkwartier te arresteren. Beide rechercheurs hebben aangifte gedaan van gijzeling.

De politiewoordvoerder wilde niet zeggen voor welk onderzoek de rechercheurs aan het werk waren.