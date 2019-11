Volgens een telling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zullen woensdag zo'n 3.500 scholen dicht blijven vanwege de landelijke onderwijsstaking. Dit zijn er 900 meer dan bij de vorige landelijke actie op 15 maart van dit jaar, toen 2.600 scholen hun deuren gesloten hielden.

"We zien deze keer dat de staking ook een succes is onder scholen in het voortgezet onderwijs", zegt een woordvoerder van de AOb, die de telling in de gaten houdt.

Hoeveel middelbare scholen er precies dicht blijven wordt komende dagen bekendgemaakt. Bij de vorige staking deden er maar 35 middelbare scholen mee aan de actie.

"Daarnaast is vakbond CNV Onderwijs dit keer ook aangesloten bij de onderwijsstaking. Veel christelijke scholen die de vorige keer open bleven, zullen daarom nu ook meedoen met de actie", verklaart de AOb.

Leraren voeren actie in verschillende steden

Scholen kunnen zich aanmelden via een actiesite die is opgezet door de vakbonden en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Nederland telt in totaal zo'n zevenduizend basisscholen.

De leraren voeren actie in verschillende steden in het land. Volgens de AOb worden in Amsterdam (op de Dam) en Leeuwarden de meeste stakende docenten verwacht, maar er zijn ook manifestaties in Eindhoven, Almere, Arnhem, Zwolle en Enschede.

Alsnog staking na crisisberaad

Afgelopen weekend was er veel onduidelijkheid over de staking. Nadat de regering vrijdag bekendmaakte 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs, blies de AOb de staking af.

Dit besluit schoot echter in het verkeerde keelgat bij veel vakbondsleden, omdat het gesloten akkoord niet aan hen was voorgelegd én het bedrag dat is toegezegd niet structureel is. Na een crisisberaad op zondag werd besloten om de landelijke staking alsnog door te laten gaan.