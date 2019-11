De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is terecht ontslagen, zo meldt de rechtbank Midden-Nederland maandag. De ontslagen Frank Giltay had eerder beroep aangetekend tegen het besluit van korpschef Erik Akerboom.

Giltay werd in december 2017 per direct ontslagen vanwege "zeer ernstig plichtsverzuim". Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de uitgaven van de COR en de rol van de voorzitter.

Daaruit blijkt dat Giltay onder meer bonnen en facturen aanpaste, buitensporig dure evenementen organiseerde, duizenden euro's opnam met zijn zakelijke creditcard en zijn vrouw onterecht meenam op een dienstreis naar Curaçao.

In dat onderzoek staat ook dat Giltay 198 flessen prosecco had gekocht voor privégebruik, maar volgens de rechtbank is dit niet vastgesteld. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar Giltay op verdenking van valsheid in geschrifte en fraude met facturen.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat het onderzoek niet deugt of dat informatie onjuist is verwerkt. Vanwege het plichtsverzuim mocht Akerboom overgaan tot onvoorwaardelijk strafontslag. "Er was geen sprake van een incident, maar van structureel niet-integer handelen."