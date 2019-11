Een raadslid en een voormalige wethouder van de gemeente Den Bosch zijn maandag door de rechtbank schuldig bevonden aan het lekken van informatie over de geheime procedure rond de burgemeestersbenoeming in 2017. Hiervoor hebben ze taakstraffen tot zestig uur opgelegd gekregen.

De hoogste straf is voor raadslid Sjef van Creij. Van de zestig uur taakstraf die hij opgelegd heeft gekregen, is een derde voorwaardelijk. Toenmalig wethouder Jos van Son moet een onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur uitvoeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige week nog een boete van 1.000 euro tegen de mannen uit Rosmalen, maar volgens de rechtbank zijn deze straffen te mild. De rechter benadrukt dat de geheimhoudingsplicht meerdere keren is geschonden.

Van Creij was lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Hij liet aan Van Son weten wie de commissie zou voordragen. Een dag later hintte hij in gesprek met een raadsondersteuner van welke partij de kandidaat afkomstig was.

Van Son deelde de informatie over de voorkeur van de vertrouwenscommissie - waar hij zelf geen deel van uitmaakte - tijdens een wethoudersoverleg en later ook met andere wethouders. Ook deelde hij de informatie met een journalist van het Brabants Dagblad.

Met dit gedrag hebben Van Creij en Van Son "de integriteit van de benoemingsprocedure aangetast en het ordelijke functioneren van het openbaar bestuur ernstige schade berokkend", oordeelt de rechtbank. De twee zeggen tegen Omroep Brabant "zwaar teleurgesteld" te zijn in de uitspraak. Ze overwegen in hoger beroep te gaan.