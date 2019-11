In de Goede Herderkerk in het Zuid-Hollandse Hoogmade woedt maandag een grote brand. In verband met 'valgevaar' zijn woningen en een school rond de kerk ontruimd. De brandweer heeft de kerk inmiddels opgegeven en probeert te voorkomen dat de brand overslaat.

De brand ontstond rond 12.40 uur. Een groot gedeelte van het dak is ingestort en de torenspits van de kerk is opgegaan in de vlammen. Dat de kerk volledig instort kan niet worden uitgesloten, meldt de brandweer.

Op het moment zijn hulpdiensten massaal aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De hulpdiensten roepen dringend op om niet te komen kijken naar de brand.

In de rooms-katholieke kerk waren herstelwerkzaamheden bezig. De brandweer meldt dat de brand ontstond bij het afbranden van verf.

Er is een NL-Alert verzonden voor Hoogmade en omgeving. De brandweer verzoekt omwonenden in dit bericht om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.