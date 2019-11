De Goede Herderkerk in het Zuid-Hollandse Hoogmade is maandag getroffen door een zeer grote brand. Een groot deel van het pand is verwoest. De nabluswerkzaamheden gaan naar verwachting tot diep in de nacht door.

Het dak is ingestort en de torenspits van de kerk is opgegaan in de vlammen. Dat de kerk volledig instort kan volgens de veiligheidsregio niet worden uitgesloten. De constructie is instabiel, zegt een woordvoerder.

De telefoonmasten die aan de kerk vastzaten zijn door de vlammenzee verwoest. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de mobiele bereikbaarheid in het Zuid-Hollandse dorp en omgeving.

Omdat het nablussen nog lang gaat duren, plaatsen de hulpdiensten hekken rondom de kerk. Dinsdag wordt tijdens een inspectie gekeken wat met de restanten van de kerk wordt gedaan. Mogelijk wordt het pand gesloopt.

Brand ontstond bij werkzaamheden in kerk

De brand brak rond 12.40 uur uit tijdens herstelwerkzaamheden in het pand. Op dat moment waren werklieden bezig met het afbranden van verf. Hulpdiensten rukten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen.

De hulpdiensten riepen 's middags dringend op om niet te komen kijken naar de brand. Er zijn meerdere NL-Alerts verzonden voor Hoogmade en omgeving. In het laatste bericht, dat aan het begin van de avond werd verstuurd, staat dat de rook die vrijkomt niet langer gevaarlijk is.

Dit betekent echter niet dat alle geëvacueerde omwonenden weer naar huis kunnen. Een deel moet de nacht elders doorbrengen. In de middag werden in verband met 'valgevaar' woningen en een basisschool rond de kerk ontruimd.

Gemeente houdt bijeenkomst voor bewoners

De gemeente Kaag en Braassem, waar Hoogmade onder valt, houdt maandagavond een bijeenkomst in de Brasserie De Kromme Does. Inwoners die over de brand willen praten, kunnen hier vanaf 19.00 uur terecht.

Burgemeester Marina van der Velde-Menting zegt dat de kerk een belangrijk onderdeel is van de samenleving. "Wij leven dan ook mee met de bewoners van Hoogmade en met alle organisaties in en om Hoogmade, voor wie de kerk een belangrijke plek in het dorp is om samen te komen."

De brand ontstond tijdens werkzaamheden in de kerk. (Foto: Wouter van Leeuwen)