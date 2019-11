Het is maandag een opvallend drukke ochtendspits op de Nederlandse wegen. Door talloze ongevallen en regen op belangrijke wegen stond er om 8.00 uur volgens de ANWB al meer dan 700 kilometer file.

Op de A50 richting Arnhem veroorzaakte er ter hoogte van Renkum een ongeluk met vier auto’s veel problemen. De linker rijstrook was een uur afgesloten.

Tussen de knooppunten Ewijk en Grijsoord stond 40 kilometer file. Maar de weg werd rond 8.00 uur weer vrijgegeven.

Een andere probleemweg is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Door bergingswerkzaamheden na een groot ongeluk zijn twee rijkstroken dicht. Ook deze situatie leidde rond 7.45 uur voor 40 kilometer file. Automobilisten hier doen minimaal anderhalf uur langer over hun reis.

In Randstad zijn er vooral problemen op de A4

Van Emmeloord naar Muiderberg was de A6 bij de Ketelbrug ernstig gestremd. Ook deze weg is rond 8.00 uur weer vrijgegeven, maar het duurt nog even voordat de file is opgelost.

In de Randstad leidt vooral de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam voor extra oponthoud. Drie ongelukken in de spits leiden tot veel vertraging op de weg, vooral tussen Rotterdam en het Prins Clausplein bij Den Haag. Op dit moment staat er nog 6 kilometer file tussen het knooppunt Kethelplein en Leidschendam.