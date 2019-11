Volgens Serge Weening, de advocaat van Thijs H., ging het al langere tijd niet goed met zijn cliënt. De man heeft bekend begin mei in totaal drie mensen te hebben doodgestoken in Den Haag en op de Brunssummerheide in Limburg. H. zou mogelijk vanuit een psychose hebben gehandeld.

H. stak op 4 mei in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw uit Den Haag dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man. De slachtoffers waren willekeurig gekozen.

H. zegt een psychose te hebben gehad en van "kentekens en nieuwsberichten" de "opdracht" te hebben gekregen mensen neer te steken. H. dacht dat zijn familie wat zou worden aangedaan als hij deze 'opdracht' zou negeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt echter aan het verhaal van H., omdat op zijn computer zoekopdrachten van voor de steekpartijen zijn achterhaald. Zo zocht H. op 'hoe gedraag ik me als psychopaat?' en 'hoe hou ik de rechtbank voor de gek?'

Behandelaars willen beroepsgeheim niet schenden

Op de tweede inleidende zitting werd duidelijk dat het OM meer wil weten over het medische verleden van H., maar dat dit proces moeizaam verloopt.

Weening zegt in een reactie dat enkele behandelaars van H. niet willen meewerken en hun beroepsgeheim niet willen schenden. "Van Thijs zelf mogen ze alles hebben en weten over zijn medische verleden", verduidelijkt de advocaat.

Over wat voor behandelaars het gaat en of H. eerder opgenomen is geweest, wil Weening niet ingaan. Wel is duidelijk dat de inmiddels 28-jarige man jaren geleden een zelfmoordpoging heeft ondernomen. Het litteken in zijn nek was op zitting duidelijk zichtbaar.

H. gebruikte volgens zijn advocaat medicatie

Uit onderzoek naar het haar van H. is ook gebleken dat hij in de periode van maart tot en met mei amfetamine heeft gebruikt. Weening verduidelijkt dat het hier om dexamfetamine gaat. Dit is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming van iemand kan verbeteren en onder andere wordt gebruikt door mensen met ADHD of ADD.

In het strafdossier wordt bevestigd dat de sporen in het haar kunnen duiden op gebruik van dexamfetamine. H. is volgens Weening eind maart begonnen met het innemen van de medicatie.

Onderzoek is zo goed als afgerond

De officieren van justitie maakten dinsdag duidelijk dat het onderzoek naar de steekpartijen vrijwel is afgerond.

Volgens het OM loopt er nog een onderzoek naar een mes afkomstig uit de woning van de ouders van de verdachte. Daarbij wordt uitgezocht of dit het wapen is waarmee de twee slachtoffers op de Brunssummerheide zijn doodgestoken.

Ook naar bloedsporen op de jas van H. en in de badkamer van zijn woning in Den Haag wordt aanvullend onderzoek gedaan.

Man onderzocht in het Pieter Baan Centrum

H. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De resultaten hiervan worden eind november verwacht en zullen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak worden besproken.

De eerstvolgende inleidende zitting is op 17 december om 10.00 uur.