In de vroege ochtend komt er plaatselijk mist voor. Het verkeer kan hier enige hinder van ondervinden. In het hele land is er kans op een enkele bui.

In sommige regio's in het land breekt de zon maandag eventjes door.

De wind is zwak tot matig en de gemiddelde temperatuur ligt woensdag tussen de 11 en de 13 graden.

In de nacht naar dinsdag is er opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en kan er plaatselijk regen of motregen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden.