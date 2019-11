In januari 2020 dreigt er een tekort aan plaatsen voor zo'n tienduizend asielzoekers. Dat meldt NRC zondag op basis van stukken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die in bezit zijn van de krant.

Er verblijven momenteel 27.000 asielzoekers in opvanglocaties. Het aantal plekken zou per 1 januari volgend jaar gestegen moeten zijn naar 37.000. Aan het einde van 2020 zouden er volgens de interne stukken van het COA zelfs 39.000 plaatsen beschikbaar moeten zijn.

Volgens NRC wordt de stijgende vraag naar plekken voor asielzoekers veroorzaakt door de vergrote stroom aan asielzoekers sinds afgelopen zomer. Ook zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die asielaanvragen regelt, te kampen hebben met personeelstekort. Hierdoor zouden de procedures traag verlopen.

Naast de IND zou ook het COA volgens NRC kampen met problemen rondom personeel. Zo zou de organisatie moeite hebben met het werven van nieuwe werknemers. In de stukken die in handen zijn van de krant staat onder meer dat het aantal kandidaten in de arbeidsmarkt per saldo ontoereikend is om de aanstaande groei te verwezenlijken.