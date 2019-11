Via een brief aan de Tweede Kamer doen jeugzorginstellingen zondag een noodoproep over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders tegen jeugdbeschermers.

In de brief aan de Tweede Kamer zeggen de jeugdinstellingen dat acht op de tien medewerkers afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van agressie, zowel verbaal, fysiek of in dreigende vorm. Dat gebeurt niet alleen in hun werk, maar ook steeds vaker in hun privésfeer.

Verder stellen medewerkers dat ze het zat zijn om "aan de digitale schandpaal te worden genageld" op sociale media en klachtenwebsite, waarbij de aantijgingen niet makkelijk van het internet te verwijderen zijn.

Ook stellen de jeugdinstellingen dat hun jeugdbeschermers niet altijd verzekerd van hulp van politie-assistentie bij agressie vanwege de structurele personeelstekorten bij de politie. Ze vragen het kabinet om betere bescherming, bijvoorbeeld door een speciaal noodnummer voor jeugdwerkers of beveiliging bij bedreigingen.

De brief is ondertekend door zestien jeugdinstellingen, waar in totaal 4.500 mensen werken. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland steunt de brief.

Minister in overleg met politie, OM en Facebook

In een reactie zegt verantwoordelijk minister Sander Dekker zondag geschokt te zijn over de heftigheid van de incidenten in de jeugdzorg. "Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel", aldus minister Dekker.

De minister zegt in overleg te willen gaan met politie en het Openbaar Ministerie om te kijken of de huidige wetgeving omtrent agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak voldoende is.

Ook wil hij in gesprek gaan met Facebook om te kijken of bedreigingen eventueel sneller verwijderd kunnen worden.