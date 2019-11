De werkzaamheden op de A10 bij de Amsterdamse Zuidas zullen naar verwachting voor de maandagochtendspits zijn afgerond, meldt Rijkswaterstaat.

Daarmee is de A10 Zuid in Amsterdam naar verwachting om 5.00 uur maandagochtend weer vrij.

Sinds donderdag is de A10 afgesloten voor auto's vanwege het plaatsen van een dakdeel van 3 miljoen kilo voor een nieuwe reizigerstunnel. Ook treinstation Amsterdam Zuid was een deel van het weekend afgesloten. Sinds 10.00 uur zondagochtend rijden daar weer treinen.

De werkzaamheden zorgden vrijdagavond voor een drukke avondspits, met lange files rondom Amsterdam en Schiphol.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het grote project Zuidasdok. Het plaatsen van het dakdeel liep vrijdagavond wat vertraging op omdat het dak 's nachts niet kon worden 'ingeschoven'. Dat kwam door problemen op de bouwplaats en het slechte weer. "Het blijft een spannende operatie", aldus de projectleiding.

De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in de toekomst in het hart van de Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt geheel vernieuwd, ook om de grote stroom reizigers van en naar Schiphol te kunnen blijven verwerken. Het hele project moet in 2028 zijn afgerond.