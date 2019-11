De grootste onderwijsvakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb), heeft zondag besloten haar leden toch op te roepen woensdag te gaan staken. Die oproep werd afgelopen vrijdag eerst ingetrokken, nadat het kabinet eenmalig 460 miljoen euro extra toezegde. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen, die verantwoordelijk was voor de intrekking, stapt per direct op.

"Het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond neemt afstand van het convenant dat de bonden en werkgevers afgelopen vrijdag afsloten met minister Arie Slob", schrijft de AOb in een verklaring. De bond roept haar leden op om op 6 november toch te gaan staken.

"We hebben enorme waardering voor alle collega's die heel hard werken om de staking tot een groot succes te maken, en we bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring. Wat nodig is, is een structurele investering in onderwijs. We gaan met onze leden in gesprek, te beginnen op de algemene vergadering van morgen - maandag."

Het besluit viel zondagochtend na een noodberaad in Utrecht. Dat werd belegd nadat het besluit om de demonstratie af te blazen stuitte op grote onvrede onder de leden van de vakbond. Vooral het feit dat het grootste deel van de geplande extra kabinetsbijdrage eenmalig was, wekte woede.

Voorzitter Verheggen per direct weg

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen betoogde na de deal met de minister dat de investering van 460 miljoen euro extra voor het basis- en voortgezet onderwijs een eerste stap was op weg naar een structurele oplossing. Verheggen verdedigde haar besluit ook met de verklaring dat de AOb anders niet zou mogen aanschuiven aan de cao-tafel om te besluiten waar het bedrag aan wordt uitgegeven.

Door het convenant te tekenen, bleek zij echter afspraken met het AOb-hoofdbestuur te hebben geschonden.

"De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel", zegt ze in de verklaring. "Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden. Daarom heb ik nu besloten af te treden als voorzitter van de AOb."

De taken van Verheggen zullen worden waargenomen door vicevoorzitter Eugenie Stolk.

Ondanks de draai van de AOb blijft Slob bij zijn voornemen om 460 miljoen euro vrij te maken voor de onderwijssector. Dat melden diverse media. De bewindsman noemt het vertrek van Verheggen "een persoonlijk drama".

CNV Onderwijs gaat ook weer staken

CNV Onderwijs, een andere ondertekenaar van het convenant met de regering, kondigde aan het einde van de zondagmiddag ook een intrekking van het besluit om niet te staken aan.

"De extra 460 miljoen euro is geen structureel geld. Naar onze overtuiging kunnen wij die [...] niet laten liggen. Wij willen dat geld goed besteden en rechtstreeks ten goede laten komen aan het onderwijspersoneel", schrijft waarnemend voorzitter Jan de Vries in een verklaring. "Het was van ons een inschattingsfout om te denken dat wij daarmee de staking konden afblazen."