De grootschalige werkzaamheden op het spoor en de ringweg bij de Amsterdamse Zuidas hebben lichte vertraging opgelopen. Het treinverkeer komt zondag later dan gepland weer op gang.

Naar verwachting komt het treinverkeer van en naar station Amsterdam-Zuid rond 10.00 uur weer op gang. In de planning was dat 6.00 uur. Het treinverkeer bij het station ligt sinds vrijdag stil.

"Samen met werkzaamheden tussen Weesp en Amsterdam Centraal worden reizen rondom Amsterdam zondagochtend ernstig bemoeilijkt", laat de NS weten. "Maak zoveel mogelijk gebruik van de metro en overig openbaar vervoer."

De metro rijdt wel gewoon op station Amsterdam-Zuid.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het grote project Zuidasdok. Dit weekend is onder meer een dakdeel van een nieuwe reizigerstunnel geplaatst. Dat liep vrijdagnacht wat vertraging op, maar inmiddels is dat weer ingehaald. "Het blijft een spannende operatie", aldus de projectleiding. "We versnellen waar het kan."

ANWB waarschuwt dagjesmensen

De NS en de ANWB waarschuwden afgelopen week al voor grote reisvertragingen vanwege de werkzaamheden. Volgens de ANWB doen automobilisten er goed aan om een alternatieve route uit te stippelen of hun reis uit te stellen. "Dat geldt ook voor dagjesmensen in het weekend", aldus een woordvoerder.

De projectleiding verwacht dat de A10 volgens planning maandagochtend om 5.00 uur weer geopend is.