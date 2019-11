Een woning in Driebergen is zaterdag voor vier weken gesloten vanwege een explosief dat naar binnen is gegooid. Uit een eerste onderzoek blijkt namelijk dat het om een bewuste actie gaat, meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug zaterdagavond.

De explosie veroorzaakte in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade aan de woning aan de Lange Dreef, maar er vielen geen gewonden.

Burgemeester Frits Naafs heeft in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie de woning via een noodbevel gesloten om zo de openbare orde en veiligheid te garanderen. Op de Lange Dreef en in de omgeving wordt daarnaast extra gesurveilleerd.

"De impact op de bewoners is groot", legt Naafs uit. "Als zoiets gebeurt, geeft dat een onveilig gevoel, ook voor de omgeving." Voor de bewoners, een familie, heeft de gemeente inmiddels een andere, veilige woonruimte geregeld. "Hierbij hebben we extra aandacht gevraagd voor de zorg die nodig is voor de bewoners."

Er zijn tot dusver bekend geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek naar de dader(s) loopt nog. Om die reden worden geen verdere uitspraken gedaan over de kwestie, meldt de gemeente.