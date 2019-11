Een veertienjarige jongen is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in Spijkenisse. Het incident vond plaats in de hal van metrostation Heemraadlaan. De politie heeft een dertienjarige jongen opgepakt.

De verdachte is na een korte achtervolging opgepakt. Het slachtoffer, voor wie een traumahelikopter was opgeroepen, is met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat agenten de veertienjarige jongen vanwege zijn toestand nog niet hebben gesproken. Ze kan ook nog niets vertellen over de toedracht van de steekpartij.

Een deel van metrostation Heemraadlaan is vanwege het incident afgezet. Op last van de politie stoppen metro's tijdelijk niet bij dit station, meldt de regionale vervoerder RET.