Een veertienjarige jongen is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in Spijkenisse. Het incident vond plaats in de hal van metrostation Heemraadlaan. De politie heeft een dertienjarige jongen opgepakt.

Het slachtoffer, voor wie een traumahelikopter was opgeroepen, is met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Tussen de jongens uit Spijkenisse ontstond door een nog onbekende oorzaak een ruzie. Dit liep vervolgens flink uit de hand, aldus de politie. De dertienjarige verdachte vluchtte vervolgens, maar werd twee uur later alsnog gevonden. Hij werd na een korte achtervolging door agenten opgepakt.

Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard, waar Spijkenisse onder valt, noemt de steekpartij zorgelijk. "Ik ben erg geschrokken van de ernst van de zaak en de leeftijd van de betrokkenen", laat hij via de politie weten.

Incident heeft niets te maken met confrontaties Rotterdam

De politie spreekt van een "heftig geweldsincident" en meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat dit steekincident te maken heeft met eerdere confrontaties tussen rivaliserende jeugdgroepen uit de Rotterdamse wijken IJsselmonde en Charlois.

Een deel van metrostation Heemraadlaan is vanwege het incident afgezet. Op last van de politie stoppen metro's tijdelijk niet bij dit station, meldt de regionale vervoerder RET.