De Rotterdamse politie heeft zaterdag acht personen opgepakt tijdens een demonstratie tegen de Turkse actie in het noordoosten van Syrië. Aan het protest in het centrum van Rotterdam deden zo'n vijfhonderd personen van Koerdische afkomst mee.

Van de acht aanhoudingen waren er vier voor samenscholing, drie voor illegaal vuurwerk en één voor opruiing. Naast deze arrestaties hebben er geen incidenten plaatsgevonden, zegt een woordvoerder van de politie.

De honderden demonstranten verzamelden zich in de middag op Plein 1940 en liepen vervolgens door het centrum. Volgens de woordvoerder was de sfeer tijdens de protestmars rustig.

Bij de demonstratie waren veel agenten en ook leden van de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. De politie liet eerder al weten dat dit niets te maken had met een eerdere Koerdische demonstratie in Rotterdam.

Het protest van 16 oktober liep flink uit de hand nadat tegendemonstranten onaangekondigd kwamen opdagen. Bij de ongeregeldheden raakten enkele agenten gewond. Er werden uiteindelijk 23 mensen aangehouden. Een aantal van hen had een wapen bij zich.