Een 47-jarige man uit Dordrecht is zaterdagochtend rond 8.00 uur gewond geraakt bij een steekincident in een supermarkt in zijn woonplaats. De vijftigjarige verdachte meldde zich kort na het voorval, laat de politie weten in een bericht.

De politie vermoedt dat de twee mannen bekenden van elkaar zijn en ruzie kregen in de supermarkt. Naar aanleiding van deze ruzie zou de ene man de andere hebben gestoken. De verdachte komt ook uit Dordrecht.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen wordt behandeld. Hij bevindt zich buiten levensgevaar.

De verdachte is aangehouden nadat hij zich meldde en zijn mes is in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft al diverse getuigen gesproken.