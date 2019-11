Een explosief is in de nacht van vrijdag op zaterdag tot ontploffing gekomen in een woning in Driebergen. Het explosief is volgens de politie naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade, meldt de politie via Twitter.

Het incident gebeurde omstreeks 2.00 uur aan de Lange Dreef. Het is nog onbekend wat voor explosief het was en wie het naar binnen heeft gegooid.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen hoe groot de schade aan de woning precies is.

De politie is een opsporingsonderzoek gestart en heeft de woning verzegeld. De recherche is op zoek naar getuigen.