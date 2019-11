De politie heeft afgelopen week in de regio Leiden drie tieners aangehouden die worden verdacht van het chanteren van tientallen personen door te dreigen naaktfoto's van hen te verspreiden, aldus de politie zaterdag. In totaal zouden de verdachten ongeveer 100.000 euro hebben buitgemaakt.

Een slachtoffer van het zogenoemde 'sextortion' meldde zich in augustus bij een Leids politiebureau, waarna de recherche een onderzoek startte naar de afpersing. Tot op heden hebben veertien jongens en mannen zich gemeld, maar de politie vermoedt dat er ongeveer honderd slachtoffers zijn.

Zover bekend is het jongste slachtoffer veertien jaar. Een deel van de slachtoffers heeft al aangifte gedaan, maar de politie verwacht dat het aantal aangiftes nog toe gaat nemen.

Vooralsnog heeft de politie acht personen aangehouden. De eerste twee werden in augustus opgepakt en in september volgden er nog drie. Twee van deze vijf zijn op vrije voeten maar blijven verdachten in het onderzoek.

De politie hield deze week nog eens drie verdachten aan, waarvan twee minderjarig waren. Hun rol bij de afpersingen wordt nog onderzocht en de politie sluit niet nog meer aanhoudingen uit.

Verdachten benaderen slachtoffers via sociale media

De verdachten benaderden slachtoffers via sociale media en deden zich veelal voor als vrouw. Het gesprek werd langzamerhand seksueel getint, waarna het slachtoffer werd gevraagd naaktfoto's te sturen. Zodra een foto was verstuurd, begon de afpersing.

De slachtoffers kregen te horen dat ze moesten betalen, want anders zouden hun contacten op sociale media de beelden doorgestuurd krijgen. De betaalrekening stond meestal op naam van een tweede verdachte.

Een derde verdachte begon contacten van het slachtoffer te benaderen om druk op het slachtoffer uit te oefenen. Een vierde verdachte promootte de accounts waarmee slachtoffers in de val werden gelokt.

De verdachten maakten volgens de politie gebruik van "zogenoemde geldezels", die hun rekening beschikbaar stellen aan de afpersers en hier een kleine vergoeding voor krijgen. Deze geldezels zijn veelal ook minderjarig.