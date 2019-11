Het wordt zaterdag een overwegend bewolkte dag met enkele opklaringen vanuit het zuidwesten. Wel vallen er verspreid nog een aantal buien.

De wind waait fors uit het zuidwesten, en aan de Nederlandse kust is er kans op zware windstoten.

Het is zaterdag vrij zacht met gemiddelde maximumtemperaturen rond de 14 graden.

Zondag is het wederom bewolkt. In de middag is wat vaker de zon te zien maar wel is er ook op zondag kans op regen. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 13 graden.