In het Brabantse Heeswijk-Dinther is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man in zijn nek gestoken. De aanleiding voor het incident zou mogelijk een verkeersruzie zijn, zo meldt de politie Oost-Brabant.

De politie meldt dat ze rond 01.35 uur een melding kreeg van een steekpartij aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther. Er wordt nog gezocht naar de verdachte.

De auto van het slachtoffer zou door een andere auto van de weg zijn gedrukt en is op een schutting ingereden.

Na de aanrijding stapte de verdachte van de steekpartij uit zijn auto en stak het slachtoffer in zijn hals. Het slachtoffer is hierop met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.