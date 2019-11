Robert van Overdijk, directeur van de Dutch Grand Prix, is "opgelucht" na de uitspraak van de rechter. Daaruit bleek dat de werkzaamheden aan het circuit in Zandvoort gewoon door kunnen gaan. Dat vertelt hij vrijdag in gesprek met NU.nl.

"Dit was de zaak waar iedereen naar uitkeek, omdat het hele stikstofverhaal hierin voorkomt", vertelt Van Overdijk. "We hadden ons huiswerk goed gedaan, maar het is fijn dat dat door de rechter bevestigd wordt."

De zaak van vrijdag was aangespannen door twee milieuorganisaties. Volgens de organisaties komt er door de Grand Prix en de voorbereidingen daarop meer stikstof vrij dan nu het geval is.

Circuit Zandvoort weerlegde dat vrijdag in de rechtszaal. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat de stikstofuitstoot juist vermindert door de Grand Prix. Mede op basis van dat rapport is de natuurvergunning verleend.

Dat komt doordat er door de voorbereidingen op de GP minder geracet kan worden op het circuit. De rechter zag geen aanleiding om te twijfelen aan het rapport.

Tweede rechtszaak in een week gewonnen door GP

"Door de nieuwe vergunning wordt de stikstofuitstoot met 40 procent teruggebracht", legt Van Overdijk uit. "Daardoor denken we dat iedereen winnaar is door deze uitspraak: het Nederlandse publiek én de milieugroeperingen."

Voor de organisatie van de Nederlandse GP was het vrijdag de tweede keer in een week tijd dat het in het gelijk werd gesteld door de rechter.

Hoewel de werkzaamheden maandag kunnen beginnen, betekent dat niet dat er geen obstakels meer zijn voor de Grand Prix in Zandvoort. Er moet nog een omgevingsvergunning en een evemenentenvergunning worden aangevraagd.

Volgens een woordvoerder van de GP wordt die evemenentenvergunning pas zo'n acht weken voor de race aangevraagd.

Bang voor eventuele nieuwe rechtszaken is Van Overdijk niet. "Ik heb geen idee of er nog meer zaken volgen, maar dat we twee keer door de rechter in het gelijk zijn gesteld geeft vertrouwen."

Werkzaamheden zijn 1 februari afgerond

Vanaf maandag wordt er niet meer op het circuit geracet, zodat de baan klaar kan worden gemaakt voor de Grand Prix. De eerste Nederlandse Formule 1-race in 35 jaar is op 3 mei 2020.

Onder meer de baan wordt wat aangepast en er wordt een toegangsweg aangelegd richting het circuit. Ook worden twee tunnels gegraven en komen er nieuwe tribunes op het circuit.

1 februari moeten de werkzaamheden zijn afgerond, laat Van Overdijk weten. "Die datum gaan we halen", aldus de GP-directeur.

De komende drie jaar wordt er een Formule 1-race in Zandvoort gereden en er ligt een optie voor nog eens twee jaar daarna.

Van Overdijk denkt niet dat elk jaar procedures worden aangespannen tegen Circuit Zandvoort. "Dat is denk ik eenmalig. Die zaken gaan over werkzaamheden die één keer worden uitgevoerd."