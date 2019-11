Tijdens de avondspits staan vrijdag veel wegen naar en langs Amsterdam vast door de afgesloten A10 Zuid. De ANWB noemt het op Twitter een 'slecht idee' om tijdens de spits met de auto naar of langs Amsterdam te gaan en raad aan om het zuiden van de hoofdstad te vermijden.

In het gehele land stond op het hoogtepunt om 17.25 uur 770 kilometer file.

De A10 Zuid richting Utrecht is sinds donderdagavond dicht en daardoor is het extra druk ten zuiden van Amsterdam. Er staat een lange file op de A4 vanuit Den Haag. Knooppunt Badhoevedorp is namelijk ook afgesloten. De vervangende routes via de A5 en de A9 hebben ook te kampen met veel verkeersdrukte.

Rond 16.45 uur staat er 10 kilometer file en is er 26 minuten vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam. Van Alkmaar naar Diemen bij afrit Haarlem-Zuid staat 15 kilometer file en moet verkeer rekening houden met tot 1,5 uur vertraging.

Ook tussen Amsterdam en Den Haag moeten automobilisten rekening houden met vertragingen. Rond 16.45 staat er in totaal zo'n 150 kilometer file bij Amsterdam.

Bij Utrecht ook drukte door werkzaamheden

Ook in Utrecht is er een drukke spits. Daar wordt gewerkt aan de Galecopperbrug op de A12. Deze werkzaamheden zouden zaterdag klaar moeten zijn.

Tenslotte komen er volgens Rijkswaterstaat momenteel veel Duitse en Belgische toeristen naar Nederland als gevolg Allerheiligen, dat in beide landen een feestdag is.