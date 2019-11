De vrijdagavondspits neemt langzaamaan af maar veel wegen naar en langs Amsterdam staan nog vast door de afgesloten A10 Zuid. Ook staat er enorme vertraging voor de Galecopperbrug in Utrecht en op de wegen voor Schiphol.

In het gehele land stond 18:25 uur 379 kilometer file.

De A10 Zuid richting Utrecht is sinds donderdagavond dicht en daardoor is het extra druk ten zuiden van Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat om 18:15 nog 10 kilometer file. Knooppunt Badhoevedorp is namelijk ook afgesloten. De vervangende routes via de A5 en de A9 hebben ook te kampen met veel verkeersdrukte.

Op de A4 en A9 richting Schiphol hebben automobilisten meer dan een uur vertraging. Ook de rest van het weekend moeten reizigers naar Schiphol rekening houden met vertraging.

Bij Utrecht ook drukte door werkzaamheden

Ook in Utrecht is er een drukke spits. Daar wordt gewerkt aan de Galecopperbrug op de A12. De Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan de A12 bij Utrecht voorlopig te mijden. Deze werkzaamheden zouden zaterdag klaar moeten zijn.

Tenslotte komen er volgens Rijkswaterstaat momenteel veel Duitse en Belgische toeristen naar Nederland als gevolg Allerheiligen, dat in beide landen een feestdag is.