Een dierenactiviste uit Amsterdam heeft vrijdag ook in hoger beroep te horen gekregen dat ze in januari 2016 niet een kip had mogen stelen. De kip was niet hulpbehoevend en verkeerde niet in acute nood, zo heeft het gerechtshof besloten.

De 56-jarige dierenactiviste Sandra van de Werd stal een kip uit een theaterschool aan de Jodenbreestraat in Amsterdam om haar te "redden" van een mogelijke dood. De vrouw krijgt geen straf opgelegd.

De kip, genaamd Jip, was onderdeel van een experiment waarbij het publiek zou moeten beslissen over het lot van het dier. Als het publiek zou stemmen voor zijn dood, zou Rick Busscher, een student van de theaterschool, de kip zelf slachten.

Drie rechters oordeelden op 13 december 2018 al dat Van de Werd schuldig was aan stelen, omdat de kip niet in nood was en het nog niet zeker was dat deze daadwerkelijk geslacht zou worden. Ook was Van de Werd eerst niet van plan de kip terug te geven.

Van de Werd kreeg in 2018 geen straf opgelegd, omdat ze de kip toch terugbracht na de diefstal, geen strafblad had en de zaak al "lang duurde". Toch ging Van de Werd in hoger beroep, omdat ze vond dat ze de kip had gered en niet had gestolen. Maar de rechtbank blijft bij het besluit.

De kip is een paar maanden na het stelen een natuurlijke dood gestorven.