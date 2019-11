De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket Vincent L., wordt vanwege een fout van het Openbaar Ministerie (OM) niet langer vervolgd voor ontucht met een minderjarige, heeft de rechtbank vrijdag besloten.

Hoewel de Hoge Raad had bepaald dat twee officieren van justitie van het Amsterdamse parket niet langer betrokken mochten zijn bij de vervolging van L., gebeurde dit toch. Het OM is volgens de rechtbank in Den Haag daarom niet langer meer bevoegd om de man te vervolgen.

De Hoge Raad wilde alle schijn van partijdigheid voorkomen door L. te laten vervolgen door officieren die niet werkzaam waren in het hetzelfde arrondissement (Amsterdam) als de verdachte.

Het OM koos er echter voor de zaak over te dragen aan Den Haag, maar dezelfde officieren aan te houden als plaatsvervangend officieren in Den Haag. Zij hebben dan ook de dagvaarding opgesteld.

Volgens de rechtbank is deze fout onherstelbaar, met als gevolg dat L. niet langer wordt vervolgd voor ontucht. De man, die inmiddels advocaat is, zou tegen betaling seks hebben gehad met een jongen.

Het OM kan nog tegen de beslissing in beroep gaan en zegt op korte termijn met een reactie te komen.