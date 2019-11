De schade aan het Malieveld is na het bouwprotest van woensdag flink groter geworden, laat Staatsbosbeheer weten aan NU.nl. Er waren goede afspraken gemaakt met Stichting Grond in Verzet, maar toch zijn een aantal van die afspraken niet nagekomen. De kosten van de reparaties zijn voor rekening van de organisator.

Zo was Staatsbosbeheer niet op de hoogte van de 'ludieke actie' die de bouwers hebben uitgevoerd. Zij wilden op het Malieveld een 'Malieberg' bouwen, door een grote hoeveelheid grond te storten. "Het gestorte zand is heel slecht voor het Malieveld. Daardoor kan het gras niet meer tevoorschijn komen." Volgens de beheerder is een hele strook waar zand is gestort verpest.

Daarnaast heeft Staatsbosbeheer er van tevoren sterk op aangedrongen bouwplaten te gebruiken, zodat de grond minder belast wordt. Dit heeft de organisatie niet gedaan, wat nu terug te zien is op het veld. "Normaal gesproken, zoals wanneer een tank het veld oprijdt voor Veteranendag, worden zulke platen gebruikt om de grond te beschermen. Nu is er echt wel veel schade."

De beheerder van het evenemententerrein gaat de komende weken in kaart brengen hoe erg de schade precies is, en hoe dit opgelost moet worden. Op de korte termijn zullen grote oneffenheden, zoals diepe kuilen, opgevuld worden zodat het terrein nog wel te gebruiken is. Op de lange termijn zal nieuw gras gezaaid worden, maar dat kan pas in het voorjaar.

Wel is het duidelijk dat de rekening voor de schade opgestuurd gaat worden naar Grond in Verzet. "Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het terrein achter te laten zoals het ook is aangetroffen", aldus Staatbosbeheer. De organisatie benadrukt dat het terrein voor iedereen bruikbaar moet zijn, dus dat een ieder er zuinig mee moet omgaan.

Gesprekken met gemeente Den Haag

Staatsbosbeheer heeft verder laten weten dat het in gesprek gaat met de gemeente Den Haag om erachter te komen hoe er in de toekomst om moet worden gegaan met dergelijke acties op het Malieveld. "Het gras is bedoeld om tienduizenden mensen aan te kunnen, niet voor grote voertuigen zonder rijplaten. Het is beter om de schade te voorkomen, dan om het te repareren."

Het Malieveld werd eerder ook al beschadigd door de boerenprotesten. Hier ging het voornamelijk om de randen en dijken om het veld heen die beschadigd zijn geraakt. De boeren hebben hierop aangegeven de schade zelf te willen repareren, wat in het voorjaar gaat gebeuren.

Het beschadigde gras gaat Staatsbosbeheer zelf repareren, omdat dit op een specifieke manier moet gebeuren. Hiervoor hebben de boeren ook geld beschikbaar gesteld.

NU.nl is in afwachting van een reactie van Grond in Verzet.