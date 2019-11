Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dit vertelt voorzitter Liesbeth Verheggen vrijdag in een interview met De Telegraaf.

De AOb meldt dat de problemen al sinds het begin van het schooljaar spelen, maar nog niet opgelost zijn. Het is volgens de krant de eerste keer dat de vakbond op grote schaal onderzoek heeft gedaan naar het lerarentekort.

Volgens Verheggen is de AOb "erg geschrokken van de resultaten van het onderzoek". "We wisten dat de problemen groot waren, maar dat de situatie zo ernstig was hadden we niet verwacht."

Uit onderzoek van NU.nl bleek in augustus al dat het schooldirecteuren niet was gelukt om vóór de start van het nieuwe schooljaar hun vacatures te vervullen. Bijna 20 procent van de 1.156 scholen die meededen aan het onderzoek lieten weten dat zij op dat moment nog op zoek waren naar leerkrachten.

Scholen niet klaar voor de griepgolf

De situatie is extra zorgelijk aangezien de griepgolf in januari er nog aan moet komen, stelt de vakbond. "Voorheen kwamen scholen pas tijdens de griepgolf in de problemen. Nu kampen ze met grote tekorten terwijl de griepgolf nog moet komen. Dat gaat voor heel veel problemen zorgen", aldus de AOb-voorzitter in De Telegraaf.

Uit het onderzoek zou verder blijken dat scholen steeds vaker kiezen voor grotere klassen om zo lesuitval te voorkomen. Daarnaast zouden scholen ervoor kiezen vakken te schrappen waar geen leraar voor te vinden is, maar zouden zij kinderen slechts in het ergste geval naar huis sturen.

Soms gaan als noodoplossing ook docenten met een parttime contract meer werken of doen scholen zelfs beroep op een docent die eigenlijk al met pensioen was of met pensioen zou gaan, bleek uit het NU.nl-onderzoek.

Uit prognoses die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft het lerarentekort in het basisonderwijs de komende jaren alleen maar groeien.

Leraren gaan 6 november opnieuw staken

Woensdag 6 november leggen docenten in het basis- en voortgezet onderwijs het werk neer tijdens een landelijke lerarenstaking. De bonden hebben deze datum gekozen, omdat op die dag de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer.

De AOb wil dat het kabinet een noodpakket beschikbaar stelt van 425 miljoen euro voor het onderwijs. Een gesprek hierover met premier Mark Rutte op 16 oktober leverde echter "geen concrete toezeggingen" op.

De vorige stakingen werden in maart gehouden. Alle lagen van het onderwijs riepen toen op tot meer investeringen.