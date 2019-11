Het wordt een koude vrijdag, met in de middag toenemende bewolking en kans op een enkele regenbui.

In de ochtend vriest het in het noordoosten nog licht.

De bewolking neemt in de loop van de dag vanuit het zuidwesten toe. Er is kans op een enkele bui.

De temperaturen liggen vrijdag ongeveer tussen de 8 en de 14 graden en er staat een matige wind vanuit het zuiden.

Het weer in het weekend is wisselvallig. Vooral op zaterdag is er kans op een bui.