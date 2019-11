Bij een politiecontrole in de Limburgse plaats Venray is donderdagavond een automobilist bewust ingereden op een agent, meldt de politie donderdag.

De bestuurder van de auto is aangehouden. Het gaat om een twintigjarige man uit Venray. De politieagent in kwestie is bij de aanrijding gewond geraakt aan zijn onderlichaam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie gaven agenten de man donderdagavond een stopteken omdat zij zijn auto wilden controleren. Vervolgens reed de automobilist in op de agent. De Limburger kon direct worden aangehouden. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.