Bij een politiecontrole in het Limburgse Venray is donderdagavond een bestuurder ingereden op een agent. Dat meldt de politie donderdag via Twitter.

De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden. Volgens verschillende media, waaronder RTL Nieuws, gaat het om een 20-jarige man.

De politieagent in kwestie is bij de aanrijding gewond geraakt en is naar het ziekenhuis vervoerd.