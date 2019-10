Kapiteins van zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute bij de Waddeneilanden moeten in bepaalde situaties oppassen, meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De waarschuwing is donderdag afgegeven in het onderzoek naar het overboord slaan van honderden containers van het schip MSC Zoe begin dit jaar.

De waarschuwing aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de kustwacht en reders heeft betrekking op schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe. Die riskeren in sommige situaties de zeebodem (bijna) te raken.

"Op basis van voorlopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt dat op deze route bepaalde wind- en golfcondities en getijde kunnen leiden tot grote domp- en slingerbewegingen", meldt de OVV. "Die kunnen de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen."

De onderzoeksraad doet op dit moment onderzoek naar het ongeval met de MSC Zoe. Het containerschip verloor in de nacht van 1 op 2 januari maar liefst 342 containers bij de Waddeneilanden. Er was toen sprake van slechte weersomstandigheden.

Onderzoeksprogramma Zembla meldde vorige week op basis van een eigen reconstructie dat het schip de grond heeft geraakt, nadat het door de slechte weersomstandigheden begon te slingeren. Volgens rederij MSC heeft het schip de zeebodem niet geraakt. De OVV publiceert het onderzoek naar de overboord geslagen containers in het voorjaar van 2020.

Miljoenen kilo's afval in zee beland

Door het ongeval met de MSC Zoe belandde naar schatting ongeveer 3,4 miljoen kilo afval in zee. Ruim 2,4 miljoen kilo is inmiddels geborgen. Wat voor gevolgen dit heeft gehad voor de natuur, is niet bekend. Dit wordt nog onderzocht.

Twintig partijen hebben bijna 3,4 miljoen euro aan schadeclaims ingediend bij MSC. Volgens Veiligheidsregio Friesland is 1,4 miljoen euro uitbetaald. Over het grootste deel van het resterende bedrag, kosten die de Rijksoverheid heeft gemaakt, wordt op dit moment nog onderhandeld.