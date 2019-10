In twee jaar tijd is het aantal verkeersdoden dat werd veroorzaakt door alcohol meer dan verdubbeld, meldt de NOS donderdag op basis van cijfers die werden opgevraagd bij de politie.

In 2016 vielen er 13 verkeersdoden door alcohol. In 2018 waren dat er 36. In 2019 vielen tot en met september al 29 doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel was.

Verder blijkt uit de cijfers dat alcohol in steeds meer verkeersongevallen een rol speelt. In 2016 ging het om 2.379 ongevallen, in 2018 waren dat er 2.731.

Vaker combinatie drugs en alcohol

De politie weet niet precies hoe het komt dat het aantal alcoholgerelateerde ongelukken is toegenomen. Een woordvoerder van politie noemt tegen de NOS het combineren van alcohol en drugs al mogelijk verklaring voor de stijging."Wij zien helaas een stijging van het gebruik van drugs in het verkeer."

De politie ziet dat ook terug in de cijfers: in 2016 waren er 178 mensen die zowel drugs als alcohol in het verkeer gebruikt hadden, in 2018 waren dat er 423. In 2019 waren er tot en met september al 428 mensen die alcohol en drugs combineerden betrokken bij ongelukken .

Minder alcoholcontroles

De politie meldt verder steeds minder grote alcoholcontroles (zogenoemde fuikcontroles) op de weg uit te voeren omdat via sociale media snel bekend wordt waar die controles worden uitgevoerd. De politie is daarom overgeschakeld naar gerichte drank- en drugscontroles.

Desondanks erkent de politie de alcoholcontroles de laatste paar jaar minder prioriteit te hebben gegeven, omdat agenten veelal bezig waren met controles op smartphonegebruik achter het stuur en andere oorzaken van ongelukken.